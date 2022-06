Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine affirme avoir fait couler un navire russe

Un navire russe en route vers l'Île des Serpents, dans la mer Noire, a coulé après une attaque de missiles ukrainiens, indiquent les autorités ukrainiennes. L'information n'a cependant pas pu être vérifiée de manière indépendante. La Russie n'a pas commenté la nouvelle.Le navire aurait fait route vers l'île des Serpents, stratégiquement située et conquise par la Russie au début de son invasion de l'Ukraine, avec une cargaison d'armes. Le bateau aurait été touché vendredi et aurait coulé plus tard dans la journée, selon des affirmations du gouverneur militaire d'Odessa, Maxym Morachenko, diffusées dans un message vidéo sur Telegram. Il s'agirait du Vasily Bech, un remorqueur-sauveteur datant de 2017 et faisant partie de la flotte russe de la mer Noire. Selon les Ukrainiens, le navire était équipé d'un système de défense aérienne Tor. Cela ne l'aurait pas empêché d'être touché par des missiles Harpoon, un système d'armes qui aurait été fourni par le Danemark. La Russie a déjà perdu plusieurs navires depuis le début de son invasion de l'Ukraine. (Belga)