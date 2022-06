Johan Blanckaert nouveau président de l'Absym

Le conseil d'administration de l'ABSyM (Association Belge des Syndicats Médicaux) a élu samedi lors de son assemblée générale à Mons Johan Blanckaert comme nouveau président, annonce-t-elle dans un communiqué.Le Dr Blanckaert (58 ans) succède à Luc Herry, qui est arrivé à la tête de l'ABSyM en septembre 2021, à la suite de la démission de Philippe Devos. Luc Herry restera à bord à la vice-présidence, partagée avec Marcel De Clercq, Gilbert Bejjani et Bart Dehaes. Ophtalmologue à Ypres, Johan Blanckaert a été vice-président du Vlaams Artsensyndicaat, section Flandre orientale et occidentale, et délégué de l'ABSyM dans d'importants organes de concertation. (Belga)