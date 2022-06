Les assassins d'un procureur paraguayen condamnés à 23 ans de prison en Colombie

La justice colombienne a condamné à 23 ans et demi de prison chacune des quatre personnes accusées du meurtre du procureur paraguayen antimafia Marcelo Pecci, abattu pendant sa lune de miel sur une plage des Caraïbes colombiennes.

Quatre des cinq personnes arrêtées début juin à Medellin (nord-ouest), la deuxième ville de Colombie, ont plaidé coupable, selon le procureur Francisco Barbosa. Marcelo Pecci, un procureur paraguayen de 45 ans spécialisé dans la lutte contre le trafic de drogue et le blanchiment, a été assassiné le 10 mai sur l'île de Baru au large de la Colombie où il passait sa lune de miel avec son épouse, la journaliste colombienne Claudia Aguilera, enceinte depuis peu. L'assassinat a été commis par des tueurs qui ont débarqué sur la plage en jet-ski. Selon le procureur, un des quatre condamnés est de nationalité vénézuélienne et les autres sont Colombiens. Les autorités n'ont en revanche pas identifié les commanditaires de cet assassinat pour lequel les tueurs ont reçu quelque 530.000 dollars. En première ligne dans plusieurs affaires de crime organisé, liées notamment aux activités au Paraguay d'organisations criminelles brésiliennes, Marcelo Pecci était aussi connu pour son implication dans l'enquête qui avait conduit le footballeur Ronaldinho en prison entre mars et août 2020 pour être entré au Paraguay avec de faux papiers. Le meurtre du procureur a provoqué une onde de choc au Paraguay où des milliers de personnes avaient manifesté à Asuncion. (Belga)