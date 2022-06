Pérou: le président Castillo entendu dans une enquête de corruption présumée

Le président du Pérou, Pedro Castillo, a été entendu vendredi pendant quatre heures dans le bureau du parquet à Lima, qui enquête sur une affaire de corruption présumée dans son cercle politique et familial.

"Nous nous sommes donnés tout le temps et toutes les dispositions pour répondre à toutes les questions", a déclaré à la presse M. Castillo à l'issue de son audition. "Nous sommes prêts à continuer à répondre, car le Pérou a besoin de nous pour clarifier les choses et nous continuerons à le faire", a ajouté le président péruvien de gauche, qui s'est dit "satisfait" sans toutefois révéler le contenu de l'échange avec les procureurs. Un président au Pérou ne peut pas être poursuivi pendant l'exercice de son mandat, mais les enquêtes le concernant peuvent aller de l'avant. Son mandat prend fin en juillet 2026. L'enquête à propos de l'affaire dite du consortium "Puente Tarata III" entend élucider si M. Castillo était à la tête d'une supposée organisation délictueuse composée d'un ancien ministre des Transports, de six parlementaires, d'un ancien secrétaire général de la Présidence et de deux de ses neveux. Une femme d'affaires, Karelim Lopez, a accusé le président et son entourage le plus proche, dont ces deux neveux, d'avoir adjugé de manière illégale des marchés publics. Elle-même visée par une enquête, elle collabore avec la justice en échange d'une réduction de peine dans le cas où elle serait condamnée. Le scandale a éclaté quand la presse péruvienne a révélé des manoeuvres de la part de Mme Lopez pour que le consortium connu sous le nom de "Puente Tarata II" remporte le marché pour la construction d'un pont dans la région amazonienne de San Martin. (Belga)