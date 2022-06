WTA Birmingham - Elise Mertens a pu jouer et se qualifie pour la finale du double

Associée à la Chinoise Shuai Zhang, Elise Mertens s'est qualifiée pour la finale double au tournoi de tennis WTA 250 de Birmingham, disputé sur herbe et doté de 251.750 dollars.

Annoncée reportée à dimanche dans un premier temps, la demi-finale a finalement pu se dérouler et a vu Elise Mertens, 27 ans, et Shuai Zhang, 33 ans, respectivement numéro 1 et 3 mondiales au classement du double, venir à bout de la Taïwanaise Latisha Chan, 32 ans, 83e mondiale en double et l'Australienne Samantha Stosur (WTA 11), 38 ans: 6-1, 7-5 en 63 minutes de jeu. La pluie était venue perturber le programme des organisateurs. Mertens et Zhang joueront en finale dimanche contre la paire tête de série N.2 formée par la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 20 double), 25 ans, et l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 22 double), 29 ans. Pour sa 22e finale dans cette spécialité, Elise Mertens pourrait accrocher un 16e titre en double sur le circuit WTA et le deuxième cette année, mais ce serait une première avec Shuai Zhang. Partenaire habituelle d'Elise Mertens en double, la Russe Veronika Kudermetova (ATP 2 en double) est absente à Birmingham. Les joueurs et joueuses russes et bélarusses ont été privés des tournois anglais à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Seule Belge engagée dans les Midlands, Elise Mertens avait été éliminée mardi dès son entrée en lice en simple. La numéro 1 belge, 26 ans, 30e mondiale et tête de série N.4, avait été battue par l'Américaine Catherine McNally, 197e mondiale: 3-6, 6-4, 7-5. Elise Mertens est engagée au tournoi d'Eastbourne en Angleterre la semaine prochaine avant Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem de l'année, qui débute le 27 juin. (Belga)