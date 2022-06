WTA Birmingham: La demi-finale du double d'Elise Mertens reportée à dimanche

Associée à la Chinoise Shuai Zhang, Elise Mertens a vu sa demi-finale du double prévue samedi reportée à dimanche au tournoi de tennis WTA 250 de Birmingham, disputé sur herbe et doté de 251.750 dollars.

Elise Mertens et Shuai Zhang, 33 ans, respectivement numéro 1 et 3 mondiales au classement du double, devaient affronter samedi la Taïwanaise Latisha Chan, 32 ans, 83e mondiale en double et l'Australienne Samantha Stosur (WTA 11), 38 ans. La pluie est venue perturber le programme des organisateurs qui ont décidé aussi de déplacer les demi-finales du simple à dimanche. La Roumaine Sorana Cirstea (WTA 36) devait y être opposée à la Chinoise Shuai Zhang (WTA 54) avant que Simona Halep, 20e mondiale, ne défie la Brésilienne Beatriz Haddad, 32e au classement WTA, qui l'avait emporté à Nottingham la semaine dernière. (Belga)