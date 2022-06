Elections Législatives en France - Macron perdrait sa majorité absolue à l'Assemblée nationale

Le président français Emmanuel Macron perdrait sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, selon les premières projections de deux instituts de sondage. Il serait loin de la barre des 289 sièges sur 577.L'institut Harris Interactive donne la coalition Ensemble! du président dans la fourchette entre 208 et 248 sièges. Ispos Sopra Steria crédite pour sa part le camp du chef de l'État de 218 parlementaires. La coalition de gauche Nupes devrait pour sa part remporter 163 à 203 sièges selon Harris Interactive, et 156 selon Ipsos. À l'extrême droite, le Rassemblement national obtiendrait entre 67 et 90 sièges, selon les deux instituts. (Belga)