Le parlement ukrainien interdit la musique russe

Le parlement ukrainien a interdit la musique provenant d'artistes de nationalité russe dans l'espace public. Un projet de loi en ce sens a été adopté dimanche avec une majorité des deux tiers, a annoncé sur Telegram le député Jaroslav Sjelesnjak.

Le motif de la loi stipule que "le produit musical de l'agresseur peut agir sur les humeurs séparatistes de la population". La musique de Russie rendrait l'identité russe plus attrayante et viserait à affaiblir l'État ukrainien, selon ce raisonnement. Des exceptions à l'interdiction ne s'appliquent qu'aux artistes qui ont condamné publiquement l'invasion russe de l'Ukraine. L'importation et la diffusion de livres et autres produits imprimés venant de Russie, du Bélarus et des territoires occupés ont également été interdites. Depuis 2016, les livres russes sont censurés. (Belga)