Les nuages et les averses toujours présents sur le sud du pays lundi

Après la pluie en matinée, le temps devrait devenir généralement sec et assez ensoleillé dimanche après-midi sur le sud-est du pays où il fera encore chaud. Les maxima y atteindront des valeurs autour de 25 degrés, et même jusqu'à 31 voire 32 degrés en Lorraine belge, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dans les autres régions, le ciel sera plus changeant avec des éclaircies mais aussi des épisodes plus nuageux pouvant localement donner lieu à des averses. Il fera nettement plus frais avec des maxima de 19 à 24 degrés, et de l'ordre de 17 ou 18 degrés à la Côte. Le vent sera modéré, et parfois assez fort en bord de mer, de secteur nord à nord-est, avec des rafales autour de 40 ou 50 km/h. Dimanche soir, le temps restera variable et partiellement à parfois très nuageux, avec encore le risque d'une averse ou éventuellement d'un orage. Ensuite, une onde pluvio-orageuse plus structurée remontera de la France et affectera surtout les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse. Elle sera active et donnera lieu à des précipitations intenses et/ou des rafales de vent par endroits. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés. La journée de lundi débutera sous un ciel partiellement à très nuageux et des averses toucheront encore le sud du pays. Ensuite, le temps deviendra sec partout et le soleil gagnera du terrain à partir de l'ouest. Les maxima se situeront entre 17 degrés en bord de mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 21 ou 22 degrés dans le centre et en Lorraine belge. (Belga)