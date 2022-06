Les Pays-Bas remplaceront leurs avions de transport C-130 par des Embraer C-390 brésiliens

Les Pays-Bas ont choisi cette semaine - un peu à la surprise générale - un avion de transport militaire brésilien, le biréacteur Embraer C-390M, pour remplacer leurs quatre C-130H Hercules américains vieillissants, a annoncé le ministère néerlandais de la Défense.

Le gouvernement de La Haye avait initialement envisagé l'achat de quatre Super Hercules C-130J, la dernière version en date de l'appareil quadrimoteur construit depuis les années 1950 par le groupe américain Lockheed Martin. Mais le secrétaire d'État à la Défense, Christophe van der Maat, a annoncé, dans une lettre adressée jeudi à la deuxième chambre (la chambre basse du parlement), que le choix s'était porté sur l'Embraer C-390 Millenium. Il a justifié cette décision par des critères opérationnels - comme une meilleure disponibilité affichée par le C-390 par rapport au C-130J. Ainsi quatre Embraer peuvent réaliser un plan de vol annuel minimal de 2.400 heures, alors que cinq Super Hercules seraient nécessaires pour atteindre le même objectif. Le ministère de la Défense s'est toutefois fixé un objectif de 4.000 heures de vol par an. M. van der Maat a ajouté que cette hausse du niveau d'ambition se traduirait également par des coûts plus élevés: entre un et 2,5 milliards d'euros - contre une estimation initiale oscillant entre 250 millions d'euros et un milliard d'euros. Le premier des cinq Embraer est attendu pour 2026. Ces avions seront mis à la disposition du commandement européen du transport aérien (EATC), installé à Eindhoven (sud des Pays-Bas), qui supervise une flotte plus de 170 avions fournis par sept pays européens, dont la Belgique. L'Embraer C-390, dans sa version ravitailleur en vol (KC-390), a été commandé par le Brésil - à quinze exemplaires seulement, contre 22 envisagés lors du lancement du programme. Le Portugal en a également acheté cinq et la Hongrie deux. La Roumanie pourrait être le prochain client. (Belga)