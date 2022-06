Tour de Suisse - 8e et dernière étape: les classements

Classements à l'issue de la 8e et dernière étape du Tour de Suisse cycliste (WorldTour), dimanche à Vaduz (Liechtenstein) sous la forme d'un contre-la-montre individuel de 25,6 km :- Classement de la 8e étape: 1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) en 28:26 (moy. 54,021 km/h) 2. Geraint Thomas (G-B/INEOS Grenadiers) à 0:03, 3. Stefan Küng (Sui/Groupama-FDJ) 0:11, 4. Daniel Martinez (Col) 0:28, 5. Bob Jungels (Lux) 0:33, 6. Maximilian Schachmann (All) 0:39,7. Felix Grosschartner (Aut) 0:55, 8. Neilson Powless (USA) 0:59, 9. Jakob Fuglsang (Dan) 1:02, 10. Dylan van Baarle (P-B) 1:05, 11. SergioHiguita (Col) 1:17, 12. Chad Haga (USA) 1:25, 13. Ion Izagirre (Esp) , 14. Michael Matthews (Aus) 1:28, 15. Andreas Leknessund (Nor) 1:32, 16. Nico Denz (All), 17. Jack Bauer (N-Z) 1:38, 18. Alexey Lutsenko (Kaz) 1:39, 19. Fausto Masnada (Ita) 1:40, 20. Jonas Rutsh (All) 1:43, ... 30. Sylvain Moniquet (Bel) 02:15, 38. Tim Declercq (Be) 02:34, 41. Brent Van Moer (Bel) 02:39, 60. Philippe Gilbert (Bel) 03:23, 66. Baptiste Planckaert (Bel) 03:51 - Classement général final: 1. Geraint Thomas (G-B/INEOS Grenadiers) en 33h07:09 2. Sergio Higuita (Col/BORA-Hansgrohe) à 1:12 3. Jakob Fuglsang (Dan/Israel-Premier Tech) 1:16 4. Neilson Powless (USA) 02:10, 5. Stefan Küng (Sui) 02:25, 6. Bob Jungels (Lux) 02:59, 7. Felix Grosschartner (Aut) 03:37, 8. Daniel Martinez (Col) 03:39, 9. Domenico Pozzovivo (Ita) 03:42, 10. Maximilian Schachmann (All) 03:45, 11. Remco Evenepoel (Bel) 04:04,12. Sébastien Reichenbach (Sui) 04:10, 13. Andreas Leknessund (Nor) 04:26, 14. Thibaut Pinot (Fra) 06:49, 15. Hugo Houle (Can) 06:57, 16. Andreas Kron (Dan) 07:07, 17. Mathieu Burgaudeau (Fra) 08:37,18. Antonio Pedrero (Esp) 09:57, 19. Alexey Lutsenko (Kaz) 12:03, 20. Fausto Masnada (Ita) 16:20, ... 30. Sylvain Moniquet (Bel) 40:35, 42. Philippe Gilbert (Bel) 1h0:11,48. Brent van Moer (Bel) 1h07:57, 56. Tim Declerq (Bel) 1h23.36, 66. Baptiste Planckaert (Bel) 1h37.39. (Belga)