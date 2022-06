Tour de Suisse - Remco Evenepoel: "Cette victoire est une grande étape dans ma carrière"

Remco Evenepoel a remporté dimanche la 8e et dernière étape du Tour de Suisse cycliste (2.UWT), le contre-la-montre individuel final disputé sur la distance de 25,6 km à Vaduz. Il s'est classé 11e du classement final de la course helvète à 4:04 de Geraint Thomas qu'il avait dévancé de 3 secondes dans l'étape.

"C'est une belle façon de finir le Tour de Suisse sur une victoire", a expliqué Remco Evenepoel. "C'était très serré à la fin. Je suis heureux et fier de gagner contre tant de très bons coureurs. J'ai beaucoup appris cette semaine au Tour de Suisse. Ce fut une semaine difficile pour moi, avec des hauts et des bas, il y avait beaucoup de difficultés, y compris les jours où j'ai perdu du temps et où j'ai manqué de fraîcheur. Dans les deux dernières étapes, j'ai commencé à me sentir mieux, la forme s'améliorait. Je savais que le classement général était fini pour moi. Nous avons donc tout concentré sur le chrono final, sachant que j'avais une chance. J'ai pu garder la puissance malgré les conditions très chaudes. J'ai pu respecter mon plan de marche et je suis très content d'avoir réussi. Cette victoire est ma première dans un contre-la-montre du WorldTour." Remco Evenepoel a remporté à 22 ans sa 5e victoire en WorldTour dimanche et la 2e en 2022 après le Monument de Liège-Bastogne-Liège. Il compte désormais 9 bouquets cette année. "Ma victoire en Suisse (31e victoire pro) est une grande étape dans ma carrière et une victoire importante en vue des championnats nationaux de cette semaine. J'y serai très motivé." (Belga)