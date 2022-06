Elections législatives en France - Le polynésien Le Gayic, 21 ans, plus jeune député de l'histoire de la Ve République

L'indépendantiste polynésien Tematai Le Gayic, âgé de 21 ans, est devenu dimanche le plus jeune député de l'histoire de la Ve République française, battant le record tenu par Marion Maréchal, élue députée à 22 ans en 2012.M. Le Gayic (Nupes) a devancé Nicole Bouteau (Ensemble) lors du second tour des législatives françaises dans la 1re circonscription de Polynésie française. Né le 11 octobre 2000 à Papeete, Tematai Le Gayic a grandi à Tubuai, une île de l'archipel des Australes, puis à Tahiti. Il a obtenu une double licence en sciences politiques et en histoire à Paris mais a mis en suspens ses études pour mener campagne en Polynésie. Il milite pour l'accession à la pleine souveraineté de la Polynésie française. (Belga)