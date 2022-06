Jennifer Kupcho remporte le Meijer LPGA Classic

L'Américaine Jennifer Kupcho a remporté le Meijer LPGA Classic de golf (LPGA Tour/2.500.000 dollars) dimanche à Grand Rapids aux Etats-Unis.

À égalité avec sa compatriote Nelly Korda et l'Irlandaise Leona Maguire après le dernier tour, Kupcho, 25 ans, s'est imposée au terme d'un playoff à trois. Korda est partie à la faute sur le premier trou supplémentaire avant que Kupcho ne batte Maguire sur le deuxième trou supplémentaire. L'Américaine décroche ainsi son deuxième succès sur le circuit LPGA après le Chevron Championship, le premier majeur de la saison. De Amerikaanse Jennifer Kupcho heeft zich na een thriller, die eindigde in een play-off, de beste getoond in de Meijer LPGA Classic (LPGA Tour/2.5 miljoen dollar), die plaatsvond op de Blythefield golfbaan in het Amerikaanse Grand Rapids, Michigan. Kupcho, die de eerste twee dagen de leiding waarnam, zag op dag drie de uittredende kampioen Nelly Korda de leiding overnemen. Op dag vier was het aanvankelijk de Ierse Leona Maguire die met een ronde van 65 slagen de leiding greep. Korda kwam niet verder dan par en Kupcho liep een ultieme ronde van 71 slagen, maar het trio telde na de 72 reguliere holes 270 slagen. Een play-off moest voor de beslissing zorgen. Korda ging als eerste in de fout en moest afhaken. Maguire miste op de tweede extra hole een putt van een meter, waarna Kupcho met een birdie de overwinning greep. Voor de 25-jarige Kupcho is het haar tweede LPGA Tour-overwining nadat ze eerder dit seizoen het Chevron Championship won, de eerste major van het jaar. (Belga)