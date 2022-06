Jupiler Pro League - Un gardien roumain débarque à Oud-Heverlee Louvain

Oud-Heverlee Louvain a officialisé lundi l'arrivée d'un gardien roumain, Valentin Cojocaru pour les trois prochaines saisons. Le club de Jupiler Pro League, 11e du championnat la saison dernière, s'est offert les services de ce grand gardien de 26 ans (1m95) qui évolue en Ukraine, au SK Dnipro-1 la saison dernière terminant la saison à Feyenoord.

Valentin Cojocaru a été formé au Steaua Bucarest et a défendu notamment les buts de Crotone et Frosinone en Italie et d'Apollon Limassol à Chypre avant un retour en Roumanie au FC Viitorul Constanta en 2018 avec qui il a remporté la Coupe de son pays en 2019. Il avait rejoint l'Ukraine en juin 2021 étant prêté ensuite, en février dernier, à Feyenoord. Il compte deux sélections en équipe nationale et sera en concurrence entre les perches louvanistes avec Nordin Jackers et Oregan Ravet. (Belga)