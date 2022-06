La Liga - Gérone retrouve l'élite espagnole après trois ans

Le club catalan de Gérone va retrouver après trois ans d'absence l'élite du football espagnol la saison prochaine. En finale retour des playoffs, Gérone est venu s'imposer 1-3 à Tenerife après le partage 0-0 au match aller.

Gérone avait été relégué au terme de la saison 2018-2019. Entraînée par Michel, l'équipe avait terminé 6e de la saison régulière en D2 et avait éliminé au premier tour des playoffs Eibar, troisième de la saison régulière à un 1 point de Almería et du Real Valladolid promus directement en D1. Grenade, Levante et Alavés sont relégués en D2. (Belga)