Météo - Un ciel couvert ce lundi matin avant des éclaircies plus larges

La journée de ce lundi débutera sous un ciel partiellement à très nuageux avec des averses qui toucheront encore le sud et le sud-est du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans l'après-midi, le temps deviendra sec partout et les éclaircies s'élargiront depuis le nord du pays. Les maxima se situeront entre 17 degrés en bord de mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 21 ou 22 degrés dans le centre et en Lorraine belge.Ce lundi soir et en première partie de nuit, le ciel deviendra pratiquement serein. Plus tard dans la nuit, des voiles d'altitude atteindront notre pays à partir du sud. Il fera assez frais avec des minima de 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 10 degrés en plaine. Mardi, la journée débutera avec un temps assez ensoleillé et des voiles d'altitude. Au fil des heures, des nuages plus nombreux envahiront notre pays depuis la France et la nébulosité deviendra alors plus variable. Sous ces nuages, quelques averses éclateront, principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les maxima seront compris entre 19 degrés à la mer ou en Hautes-Fagnes, 23 à 24 degrés sur la plupart des autres régions et jusqu'à 25 degrés en Campine et en Gaume. (Belga)