Mondiaux d'athlétisme: Michael Obasuyi forfait à cause d'une déchirure musculaire

Michael Obasuyi doit déclarer forfait pour les championnats du monde d'athlétisme, prévu du 15 au 24 juillet à Eugene aux Etats-Unis. Le spécialiste du 110 m haies souffre d'une déchirure musculaire au mollet, a annoncé l'athlète lundi sur Instagram.

Obasuyi s'est blessé samedi lors de son échauffement au meeting de Madrid et devra rester sur la touche pendant six semaines et doit donc faire une croix sur les Mondiaux, même s'il n'était pas encore assuré de sa qualification. "C'est une grande déception, car je me sentais prêt à montrer les progrès que j'avais faits sur la piste", a-t-il écrit sur Instagram. Obasuyi a désormais jusqu'au 15 août pour être prêt pour les championnats d'Europe à Munich. "Je vais tout faire pour y arriver", a-t-il conclu. (Belga)