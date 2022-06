Présidentielle en Colombie - Colombie: fin du vote, premiers résultats attendus dans la soirée

La Colombie a voté dimanche pour choisir son nouveau président entre l'opposant de gauche Gustavo Petro et l'homme d'affaires indépendant Rodolfo Hernandez, deux candidats incarnant la rupture qui se sont livrés jusqu'au bout une lutte impitoyable."Nous allons élire un bon président, différent de ceux d'avant": à l'image d'un électeur de Bogota, les Colombiens se sont rendus en nombre aux urnes en exprimant une nouvelle fois leur soif de changement, sur fond de rumeurs d'accusations de fraude par le camp Petro. Le Registre national, en charge de l'organisation du scrutin, a annoncé à 16H00 (23H00 heure belge) la fermeture des bureaux de vote. Les résultats provisoires sont attendus dans la soirée. Dans quelques heures, la Colombie connaîtra son nouveau président, au terme d'une lutte particulièrement âpre entre deux candidats "anti-establishment" qui ont balayé lors du premier tour le 29 mai les élites conservatrices et libérales au pouvoir depuis deux siècles, et d'une campagne à l'atmosphère exécrable. Les derniers sondages publiés les donnaient à quasi-égalité. (Belga)