Présidentielle en Colombie - Gustavo Petro élu premier président de gauche de l'histoire de la Colombie

Gustavo Petro est devenu dimanche le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, avec 50,47% des voix, selon des résultats officiels portant sur 99% des bulletins dépouillés."Aujourd'hui est un jour de fête pour le peuple. Laissez-le célébrer la première victoire populaire", a célébré sur Twitter le sénateur et ex-guérillero. Son adversaire, le millionnaire Rodolfo Hernandez, obtient 47,27% des voix, soit une différence de près de 700.000 voix, indiquent ces résultats publiés par le Registre national, en charge de l'organisation du scrutin. "Aujourd'hui, la majorité des citoyens et des citoyennes ont choisi l'autre candidat. (...) J'accepte le résultat tel qu'il est", a déclaré de son côté peu après M. Hernandez, dans un live sur Facebook depuis son domicile. "Je souhaite au Dr Gustavo Petro qu'il sache comment diriger le pays et qu'il soit fidèle à son discours contre la corruption. Merci beaucoup à tous les Colombiens d'avoir accepté ma proposition, même si nous avons perdu", a-t-il conclu, le visage défait. "J'ai appelé @PetroGustavo pour le féliciter en tant que président élu du peuple colombien", a également annoncé sur Twitter le président conservateur sortant, Ivan Duque. "Nous avons convenu de nous rencontrer dans les prochains jours pour entamer une transition harmonieuse, institutionnelle et transparente", a-t-il ajouté. (Belga)