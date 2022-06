Union Soixante, une nouvelle marque pour le 125e anniversaire de l'Union

L'Union Saint-Gilloise lancera sa propre marque de vêtements, baptisée Union Soixante, la saison prochaine, qui marquera le 125e anniversaire du club de la Butte.

C'est avec cette nouvelle marque les Unionistes évolueront la saison prochaine, eux qui sont équipés par Le Coq Sportif depuis 2020. Union Soixante fait référence à la série historique de 60 matches sans défaite que l'Union avait signée entre 1933 et 1935, avec trois titres de champion consécutifs. L'Union compte au total 11 titres de champion de Belgique, ce qui en fait le 3e club le plus titré du royaume après Anderlecht (34) et le Club de Bruges (18). La saison dernière, qui marquait le retour des Apaches au sein de l'élite après 48 ans d'absence, l'Union a pour rappel fait la course en tête durant une grande partie de la saison, avant de se faire doubler par le Club de Bruges dans les playoffs. Vice-champion de Belgique, le club bruxellois disputera la saison prochaine les tours préliminaires de la Ligue des Champions, avec la certitude d'être reversé en poules de l'Europa League dans le pire des cas. Désormais entraînée par Karel Geraerts, qui remplace Felice Mazzu parti à Anderlecht, l'Union a entamé lundi la préparation de la nouvelle saison. Après trois jours de tests médicaux et physiques, les Unionistes reprendront les entraînements jeudi. Le premier match de préparation aura lieu le 28 juin à Rebecq. (Belga)