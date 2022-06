US Open de golf - L'Anglais Matt Fitzpatrick remporte l'US Open, Pieters 27e

L'Anglais Matt Fitzpatrick a remporté l'US Open, faisant de cette épreuve du Grand Chelem le premier titre de sa carrière sur le circuit nord-américain PGA, dimanche à Brookline (Massachusetts). Le Belge Thomas Pieters s'est quant à lui classé 27e.Auteur de plusieurs putts spectaculaires, le golfeur anglais de 27 ans, a devancé dans un final palpitant, avec un coup de mieux, les Américains Scottie Scheffler, N.1 mondial vainqueur du Masters en avril, et Will Zalatoris (14e) qui échoue encore à la deuxième place un mois après le Championnat PGA. "Je n'ai pas de mots. C'est ce dont vous rêvez en grandissant. C'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé si dur pendant si longtemps. Ma première victoire. Dans un Majeur. Il n'y a rien de mieux", a commenté le 18e joueur mondial. Fitzpatrick est devenu le septième golfeur de l'histoire à faire d'un Majeur son premier titre, après Orville Moody (US Open 1969), Paul Lawrie (British Open 1999), Shaun Micheel (Championnat PGA 2003), Michael Campbell (US Open 2005), Louis Oosthuizen (British Open 2010) et Danny Willett (Masters 2016). (Belga)