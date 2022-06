Deux responsables talibans de l'éducation interdits de voyager par l'ONU

L'ONU a décidé lundi d'étendre pour au moins deux mois une exemption à une interdiction de voyager qui bénéficiait à 13 responsables talibans mais choisi d'exclure de cette mesure deux ministres chargés de l'Education en Afghanistan, a-t-on appris de sources diplomatiques.Cette exemption, renouvelable tous les trois mois pour permettre aux talibans d'échanger à l'étranger avec d'autres pays, expirait ce lundi. Elle était applicable jusqu'à présent à 15 responsables talibans. Les deux responsables exclus par l'ONU de la liste des bénéficiaires, a précisé à l'AFP un diplomate sous couvert d'anonymat, sont Said Ahmad Shaidkhel, ministre adjoint par intérim à l'Education, et Abdul Baqi Basir Awal Shah, aussi connu sous le nom d'Abdul Baqi Haqqani, ministre par intérim de l'Education Supérieure. Ces deux ministres sont désormais interdits de voyager à l'étranger, illustrant une première réaction de l'ONU à la réduction drastique des droits des femmes et des filles en Afghanistan. La décision a été prise par le Comité de sanctions de l'ONU chargé de l'Afghanistan dans lequel sont représentés les 15 membres du Conseil de sécurité. Au terme d'âpres tractations entre ces derniers, un compromis a été trouvé pour une extension de l'exemption concernant les 13 responsables talibans pour "60 jours + 30 jours", ont indiqué à l'AFP des diplomates. Au vu de l'évolution de la situation en Afghanistan, certains pays étaient en faveur d'une suppression pure et simple de l'exemption pour tous les responsables talibans, mais d'autres, plus ou moins proches de l'Afghanistan, n'approuvaient pas l'adoption d'une ligne dure, selon des diplomates. Selon les termes de l'accord, l'exemption sera étendue automatiquement pour les 13 bénéficiaires au troisième mois "sauf si un pays membre du Conseil s'y oppose", a précisé une source diplomatique. (Belga)