EDP Renewables Belgium envisage d'implanter un parc éolien à Beaumont et Sivry-Rance

La société EDP Renewables Belgium a présenté mardi à Beaumont son avant-projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Beaumont et de Sivry-Rance. L'ensemble comporterait jusqu'à sept éoliennes pour couvrir la consommation annuelle de 46.000 foyers.

L'avant-projet devait faire mardi soir l'objet d'une présentation aux riverains dans le cadre d'une réunion d'information préalable du public (RIP), lors de laquelle la procédure de demande de permis sera exposée et qui permettra à la société de recueillir les remarques et les suggestions qui alimenteront la future étude d'incidence. Dans le cadre de celle-ci, EDP Renewables Belgium a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait demander un permis pour l'implantation d'un mât de mesure. Les représentants de la société ont rappelé l'importance qu'ils accordent au dialogue et à la concertation avec les riverains pour ce nouveau projet. Dans l'avant-projet, six éoliennes sont situées sur le territoire de la commune de Beaumont et la dernière est localisée sur celui de la commune de Sivry-Rance. La hauteur maximale des éoliennes est de 210 mètres, selon EDP Renewables Belgium. Si la société reçoit le permis, le parc éolien pourrait voir le jour en 2025 ou 2026. Il devrait produire annuellement quelque 92.400 MWh, soit la consommation annuelle de 46.000 foyers. À Beaumont, EDP Renewables Belgium exploite déjà un premier parc éolien. (Belga)