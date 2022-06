Le premier tram "new look" fait son apparition sur le réseau du Tec Charleroi

Le Tec Charleroi a lancé mardi matin sur son réseau le premier tram "new look". D'autres voitures rénovées en profondeur devraient faire leur apparition dans les prochains mois au rythme théorique de 12 par an, a indiqué la directrice commerciale de l'entreprise.Les travaux de rénovation des trams carolos représentent un marché de 22 millions d'euros. Il a été confié à l'entreprise Alstom qui en assume la plus grosse partie et en sous-traite certains aspects, notamment à l'entreprise de travail adapté Entra à Fleurus. Un montant de 500.000 euros par tram est consacré à la rénovation. Celle-ci consiste en un renouvellement de la peinture, de l'habillage intérieur, des portes d'accès, des postes de conduites des voitures ainsi qu'en un aménagement, au sein de celles-ci, d'un espace pour les personnes à mobilité réduite. Avant de pouvoir s'installer aux commandes des nouvelles rames, le personnel du Tec Charleroi doit suivre une formation spécifique. (Belga)