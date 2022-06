Mark van Bommel veut des joueurs d'expérience, "même si ce ne sont pas des grands noms"

Présenté mardi à la presse, Mark van Bommel, le nouvel entraîneur de l'Antwerp, aimerait marquer le coup encore en matière de transferts.

"On arrive ici avec beaucoup de Néerlandais dans le staff, mais il faut s'adapter à la culture du club", a expliqué le technicien néerlandais. "Nous voulons, c'est vrai, jouer un football comme chez nous: à savoir aimer avoir le ballon et dominer le jeu. Nous voulons des joueurs avec une forte mentalité et du caractère dans l'équipe. Je pense que c'est ce qui convient avec ce club de passionnés. Je pense que j'aurais bien convenu aussi comme joueur ici. C'est ce que j'essaie de transmettre à mes joueurs." Van Bommel n'est pas rentré dans les détails au niveau de possibles joueurs entrants, exprimant juste son désir de pouvoir compter sur des gars d'expérience, même si ce ne sont pas forcément des grands noms. Après l'arrivée de Radja Nainggolan la saison dernière, le président du Great Old, Paul Gheysens a démontré son ambition et des joueurs comme Toby Alderweireld et Dries Mertens seraient dans son collimateur selon la presse locale. "Nous avons déjà beaucoup de qualité dans l'équipe et nous cherchons toujours de jeunes joueurs", a ajouté encore Mark van Bommel. "Mais pour les entourer, il faut des joueurs expérimentés qui savent comment le monde du football fonctionne et qui peuvent accompagner des jeunes. On ne cherche pas forcément de grands noms, il faut que ces transferts s'intègrent bien dans l'équipe." (Belga)