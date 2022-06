Nuages et éclaircies se partageront le ciel mardi après-midi

Le ciel sera plutôt nuageux mardi après-midi mais le temps restera sec sur la majeure partie de la Belgique à l'exception du sud-est ou quelques averses pourront éclater par endroit. Des périodes ensoleillées se révèleront au fil de la journée, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre oscillera entre 19 et 20 degrés à la mer et en Hautes-Fagnes et 24 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré dans l'ensemble du pays, sauf à la côte ou il sera un peu plus puissant.Le temps redeviendra sec partout mardi soir et les éclaircies se feront plus larges avant le retour de nuages élevés sur le sud en fin de nuit. Sous un vent faible, les minima iront de 7 degrés dans certaines vallées ardennaises à 14 degrés à l'extrême sud. Un voile nuageux recouvrira le sud-est du territoire mercredi alors que la Flandre sera sous le soleil. Quelques averses pourront éventuellement se produire. Les températures grimperont jusqu'à 21 degrés au littoral et 27 degrés en Campine. Le vent sera modéré et parfois assez fort à la côte. La nuit de mercredi à jeudi sera plus dégagée avec un mercure situé entre 10 et 16 degrés. La nébulosité fera son retour dès jeudi matin le long de la frontière française. (Belga)