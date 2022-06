Van Bommel sur Overmars: "Agréable de travailler avec quelqu'un qui a confiance en vous"

Mark van Bommel, le nouvel entraîneur de l'Antwerp s'est exprimé sur sa relation avec son compatriote Marc Overmars, le nouveau directeur sportif anversois, dont l'arrivée avait suscité la controverse.

Début février, Overmars avait dû quitter son poste à l'Ajax Amsterdam pour avoir envoyé des messages "inappropriés" à plusieurs collègues féminines. Dans la foulée, il a été engagé par l'Antwerp en tant que directeur sportif. "Nous en avons discuté et cela restera privé. C'est une situation particulière mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler ensemble", a assuré Van Bommel mardi en conférence de presse. L'ancien international néerlandais s'est surtout montré heureux de pouvoir travailler avec son équipier en équipe nationale. "Je suis content que Marc m'ait demandé de devenir entraîneur de l'Antwerp. Nous avons joué beaucoup de matches ensemble en équipe nationale. Marc est quelqu'un de réfléchi et je sais qu'il ne m'a pas proposé le poste juste parce qu'il me connaît. C'est agréable de travailler avec quelqu'un qui a confiance en vous. J'ai hâte de commencer cette aventure." Van Bommel s'est également exprimé sur Paul Gheyssens, le sulfureux président anverois. La saison dernière, Gheyssens était notamment descendu dans les vestiaires à la mi-temps du derby contre le Beerschot. "Si le président descend encore dans le vestiaire la saison prochaine, nous allons boire quelque chose ensemble", a répondu Van Bommel avec un clin d'oeil. "La mi-temps dure 15 minutes, cela laisse le temps de prendre un café." (Belga)