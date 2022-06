WTA Bad Homburg: Greet Minnen sortie au premier tour du double

Greet Minnen a été éliminée au premier tour du double au tournoi sur gazon de Bad Homburg, mardi en Allemagne. Associée à la Hongroise Anna Bondar, la Campinoise s'est inclinée 6-3, 7-5 face à la Slovaque Tereza Mihalikova et la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich.

Plus tôt dans la journée, Kimberley Zimmermann a été éliminée au premier tour du double. Associée à la Polonaise Katarzyna Piter, la Bruxelloise a été battue 6-7 (3/7), 6-4 et 13/11 dans le super tie break par les Japonaises Eri Hozumi et Makoto Ninomiya, têtes de série N.1 de cette épreuve WTA 250 dotée de 251.750 dollars. Greet Minnen (WTA 89) s'était hissée lundi au deuxième tour du simple dames de ce dernier tournoi de préparation à Wimbledon en battant 6-3, 6-1 la Japonaise Misaki Doi (WTA 100). Alison Van Uytvanck (WTA 46) a elle été éliminée mardi au 1er tour du simple, s'inclinant en trois sets 3-6, 6-3, 7-6 (7/4) face à l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 25/N.6). (Belga)