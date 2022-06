Conflit israélo-palestinien - Israël lève la suspension des permis d'entrée pour les Palestiniens de Gaza

Israël a décidé mercredi de lever la suspension de l'augmentation du nombre de permis d'entrée sur son territoire accordés aux Palestiniens de la bande de Gaza, enclave sous blocus de l'Etat hébreu depuis 15 ans.L'Etat hébreu avait dit jeudi prévoir d'augmenter de 2.000 le nombre de permis, pour atteindre un total de 14.000 par jour. Mais après le tir d'une roquette depuis le territoire palestinien, Israël a décidé samedi de suspendre cette mesure. Dans un communiqué, le Cogat, organe du ministère israélien de la Défense qui supervise les activités civiles dans les Territoires palestiniens, a annoncé qu'il avait "été décidé mercredi soir d'augmenter de 2.000 le nombre d'entrées en Israël pour les Palestiniens de Gaza, pour des objectifs commerciaux et de travail" L'armée israélienne avait mené samedi des frappes sur des positions du mouvement palestinien Hamas dans la bande de Gaza en riposte à un tir de roquette depuis ce territoire qui avait été intercepté, selon un communiqué militaire. L'enclave palestinienne sous contrôle du Hamas, est soumise à un blocus israélien depuis 2007, date à laquelle le mouvement islamiste palestinien y a pris le pouvoir. Hormis le point de passage de Rafah, entre le sud de la bande de Gaza et l'Egypte, Israël contrôle toutes les entrées et sorties de l'enclave, aussi bien celles des marchandises que des personnes. (Belga)