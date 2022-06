Coronavirus - Douze fois moins de risque de contamination dans une classe dotée d'un purificateur d'air

S'il y a un purificateur d'air dans une salle de classe, le risque qu'un enfant infecte un autre enfant avec le coronavirus est diminué par douze, ressort-il mercredi des premiers résultats d'un projet mené par l'ingénieur Bert Blocken (KU Leuven/TU Eindhoven), le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven) et Leen Peeters (Th!Nk E).Bert Blocken donne l'exemple concret d'une classe de 25 élèves. Si un élève contaminé infecterait par l'air les 24 autres élèves d'une classe sans purificateur d'air, il n'en infecterait que deux lorsque la classe est équipée d'un tel système. L'ingénieur base ce calcul sur une formule internationalement reconnue qui détermine le risque d'infection. Afin de pouvoir estimer encore plus précisément le risque de contamination avec et sans purificateurs d'air, des données supplémentaires sont nécessaires, souligne Bert Blocken, qui rappelle que les enfants peuvent être contaminés en dehors de l'enceinte de l'école. Le projet court donc jusqu'à fin décembre de cette année. Au total, 100 écoles participent: 47 en Flandre, 3 en Wallonie et 50 aux Pays-Bas. Au total, 1.000 salles de classe sont surveillées : 500 avec purificateur, 500 sans. Les purificateurs d'air utilisés dans l'étude réduisent la concentration d'aérosols de 90 à 95 %. L'air est complètement nettoyé six fois par heure. Selon les calculs de l'équipe de Blocken, 120 millions d'euros seraient nécessaires pour équiper toutes les salles de classe de Flandre d'un purificateur d'air. "C'est le même montant que le coût de trois semaines de tests PCR pour le gouvernement", fait remarquer l'ingénieur. "Alors ce serait des 'cacahuètes'." (Belga)