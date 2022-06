Le Français Alexys Brunel met un terme à sa carrière à 23 ans

Le coureur cycliste français Alexys Brunel a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle à l'âge de 23 ans, a annoncé son équipe UAE Emirates mercredi.

Brunel a remporté Paris-Tour espoirs en 2019, ce qui lui a permis de signer son premier contrat chez les professionnels au sein de la formation Groupama-FDJ, où il est resté jusque fin 2021 avant de rejoindre UAE Emirates. "Il est temps pour moi d'écrire une nouvelle page et de me concentrer sur de nouveaux défis et de nouvelles expériences dans ma vie", a déclaré le natif de Boulogne-sur-Mer. Brunel compte une victoire chez les pros, acquise lors de la 1re étape de l'Étoile de Bessèges en 2020. (Belga)