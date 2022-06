Le risque de feux de forêt augmente en Grèce en raison du manque de précipitations et des températures élevées. L'avertissement concerne surtout le centre du pays et plusieurs îles dont la très touristique Rhodes, ont annoncé mercredi les services météorologiques. La population a reçu des consignes afin de se prémunir contre la vague de chaleur qui risque de durer jusqu'au week-end.Le mercure devrait grimper jusqu'à 40°C jeudi et les grandes villes ont déjà ouvert mercredi des salles réfrigérées destinées aux personnes qui ne disposent pas de climatisation. Les médecins ont également appelé la population à s'abstenir de boire de l'alcool pendant les prochains jours, à porter des vêtements en coton légers et amples, à boire beaucoup d'eau et à rester à l'ombre. (Belga)