Vivacité détrône Nostalgie dans le classement des audiences radio

Vivacité est désormais la première radio francophone, avec 15,37% de parts de marché, selon les nouveaux résultats publiés mercredi par le Centre d'information sur les médias (CIM) et portant sur les quatre premiers mois de l'année. La radio de la RTBF détrône Nostalgie qui a occupé une place de leader dans le paysage radiophonique francophone pendant plus de deux années consécutives.

Cette dernière occupe la deuxième position du classement avec 15,16% de parts de marché. Nostalgie est suivie de Radio Contact (11,80%), Bel RTL (10,83%), Classic 21 (10,08%), La Première (6,04%), NRJ (5,04%), Tipik (3,72%), Fun Radio (2,36%) et Musiq'3 (1,81%). Sur le plan local, c'est Maximum FM, radio de la province de Liège, qui occupe le haut du classement (0,64%). Elle est suivie de Sud Radio (Hainaut, 0,57%), Must FM (Namur-Luxembourg, 0,22%), Antipode (Brabant wallon, 0,19%) et BXFM (Bruxelles, 0,09%). En Flandre, Radio 2 (VRT) domine toujours le paysage radiophonique avec 28,32% de parts de marché, devant Q-Music (12,75%) et Joe (11,07%). (Belga)