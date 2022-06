WTA Eastbourne - Pour son retour, Serena Williams qualifiée pour les demi-finales du double

Serena Williams s'est qualifiée mercredi pour les demi-finales du tournoi de double sur gazon d'Eastbourne, avec la Tunisienne Ons Jabeur, en battant la Japonaise Shuko Aoyama et la Taïwanaise Chan Hao-Ching en deux sets 6-2, 6-4.

Au lendemain de son retour à la compétition après une année blanche, Williams a déjà semblé en progrès, notamment dans ses réflexes au filet et au service. Son entente avec sa partenaire, avec laquelle elle n'avait jamais joué avant ce tournoi, a aussi été meilleure, malgré de nombreuses fautes directes de part et d'autre. "On a bien mieux joué ensemble aujourd'hui, même si on avait déjà bien joué hier (mardi). Mais Ons m'a vraiment soutenue aujourd'hui. Je la regardais et je me disais +wow, c'est super+", a commenté Williams après le match. "Je ne savais même pas qu'on était déjà en demi-finale, ça va super vite, mais c'est super pour nous", s'est réjouie Jabeur. En demi-finale, Williams et Jabeur affronteront la Polonaise Magda Linette et la Serbe Aleksandra Krunic. (Belga)