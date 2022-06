Championnats de Belgique de cyclisme - Campenaerts se dit heureux de sa 3e place: "Battre Evenepoel et Lampaert était une utopie"

Victor Campenaerts a terminé les championnats de Belgique de contre-la-montre à Gavere en 41:56, à un peu moins de 50km/h de moyenne. Finalement, le recordman de l'heure a concédé 1:33 au champion de Belgique, Remco Evenepoel, et a dû se contenter de la 3e place. "Vicsnor", champion de Belgique en 2016 et 2018, a malgré tout signé son sixième podium après deux médailles d'argent (2017, 2020) et deux de bronze (2021, 2022).

"Battre Remco Evenepoel et Yves Lampaert relevait probablement d'une utopie. Il faut se contenter d'une troisième place. Je suis allé chercher le sommet et j'ai commencé avec des ambitions, mais il faut aussi être réaliste. Je suis heureux d'être à nouveau sur le podium. Et je le fais dans mon propre village. J'ai trouvé que c'était un très beau parcours. La commune a fait tout son possible pour le rendre aussi attrayant et bon que possible. Les parties du parcours qui étaient en faux plat l'ont rendu un peu compliqué, mais pas exagérément difficile. Il faisait chaud aujourd'hui, c'était même oppressant", a déclaré Victor Campenaerts. La présence de ces trois hommes sur le podium semble devenir une habitude. "Je pense que les anciens sont les constants, Yves Lampaert et moi-même ensuite", s'amuse Campenaerts. "Pour moi, cela peut continuer pendant quelques années encore, mais je pense qu'il sera difficile de recommencer plusieurs fois. Certains n'étaient pas là aujourd'hui et les jeunes sont impatients de prendre leur place. Je peux revenir avec satisfaction sur mon combat pour le titre avec une 3e place derrière deux hommes forts." (Belga)