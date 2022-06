Jupiler Pro League - Le Standard s'impose en amical pour la première de Deila, OHL bat le RFC Liège

Le Standard de Liège s'est imposé 1-4 sur le terrain du CSE Manage jeudi soir lors de sa première rencontre de préparation en vue de la saison 2022-2023 de D1A.

Renaud Emond, Lucas Vankerkhoven, Denis Dragus et Mouad El Fanis ont marqué les buts liégeois alors que Manage avait ouvert le score après quelques secondes à peine, sur corner. C'était la première à la tête des Rouches pour l'entraîneur norvégien Ronny Deila, arrivé tout droit de New York City FC. Mercredi, le Standard a d'ailleurs annoncé la fin de sa collaboration avec Will Still, assistant de Luka Elsner la saison dernière. De son côté, Oud-Heverlee Louvain s'est imposé 3-1 contre le RFC Liège grâce à un doublé de Nsingi et un but de Ngawa. (Belga)