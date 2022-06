La plupart des étudiants jobistes travaillent toute l'année

Les étudiants qui ont un job travaillent tout au long de l'année et plus uniquement en été, ressort-il jeudi d'un sondage effectué par Randstad auprès d'un millier d'étudiants et étudiantes. Septante-sept pour cent des répondants sont actifs en été alors que 72% le sont le restant de l'année. Jamais cette différence n'a été aussi ténue, commente la société spécialisée en ressources humaines. "Lors de la première mesure, en 2004, les étudiants n'étaient encore que 30% à travailler durant l'année scolaire."

Deux tiers des étudiants travaillent tout au long de l'année, contre un peu plus de la moitié l'an dernier. Onze pour cent ne travaillent qu'en été et 6% uniquement pendant l'année scolaire. "La pénurie sur le marché du travail a joué un rôle important ces dernières années et le Covid a été l'un des autres facteurs déterminants: de très nombreux étudiants ont été embauchés - surtout à l'automne 2021 - pour pallier les multiples cas de quarantaine dans les entreprises", commente un porte-parole de Randstad. Les secteurs qui sollicitent le plus les étudiants sont l'horeca (22%), le commerce de détail (19%) et le secteur public/non marchand (8%). La fonction de magasinier (12%) conforte sa première position de l'an dernier et reste le job d'étudiant le plus populaire. Celles de caissier (9%) et d'employé administratif (9%) complètent le top 3. La proportion d'étudiants ayant télétravaillé à 100% a baissé, passant de 19 à 13%, mais celle qui a travaillé sous forme hybride est restée stable (11%). (Belga)