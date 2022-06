Le FMI débloque près de 216 millions de dollars en faveur du Sénégal

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mercredi avoir décaissé près de 216 millions de dollars en faveur du Sénégal à l'issue d'audits des programmes d'aides."L'achèvement des audits permet le déblocage immédiat d'environ 215,78 millions de dollars", a indiqué l'institution dans un communiqué. De plus, le conseil d'administration a approuvé une augmentation des aides destinées au pays. "En conséquence, l'accès total dans le cadre des accords (...) de 18 mois approuvés en juin 2021 a été augmenté d'environ 172,6 millions de dollars, passant d'environ 650 millions de dollars, au moment de l'approbation, à environ 776,67 millions de dollars", a précisé le Fonds. "La flambée des prix mondiaux du carburant et des denrées alimentaires, aggravée par la guerre en Ukraine et, dans une moindre mesure, le gel des échanges avec le Mali (...) perturbent la reprise après la pandémie", a commenté l'institution. Le FMI a révisé en baisse sa prévision de croissance 2022 pour le pays à environ 5% tandis que l'inflation devrait atteindre 5,5%, tirée par la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. (Belga)