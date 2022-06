Semaine de Kiel - De Smet huitième en ILCA 7, Maenhaut et Geurts cinquièmes en 49erFX

La 141e édition de la Semaine de Kiel, traditionnel rendez-vous de voile, se tient du 22 au 26 juin en Allemagne. William De Smet, dans la catégorie ILCA7, ainsi qu'Isaura Maenhaut et Anouk Geurts en 49erFX, figurent parmi les quelque 400 navigateurs présents, issus de 60 pays.

Après la première journée de compétition, Maenhaut et Geurts sont 5es alors que De Smet occupe la 8e place. Il y aura dix régates et une course aux médailles en ILCA 7 alors que la catégorie 49erFX sera riche de douze courses et d'une course aux médailles. La Semaine de Kiel devait initialement débuter mercredi mais son coup d'envoi a été retardé en raison d'un manque de vent. (Belga)