127 vols Ryanair annulés à l'aéroport de Charleroi au cours des trois jours de grève

127 vols de la compagnie Ryanair seront annulés au départ de l'aéroport de Charleroi (BSCA) sur les trois jours de grève qui, de vendredi à dimanche, vont concerner la compagnie aérienne irlandaise, a indiqué vendredi matin la porte-parole de l'aéroport.

A côté de ces annulations, une partie des vols sera bel et bien assurée par la compagnie à bas coûts. 21 vols seront opérés vendredi, 23 samedi et 28 dimanche. Au total, sur les trois jours, ce sont 36% des vols initialement planifiés par la compagnie qui seront assurés, selon la porte-parole, qui a précisé que la situation n'évoluera pas dans les prochains jours. L'aéroport de Charleroi est relativement calme vendredi matin, a indiqué la porte-parole. Selon elle, Ryanair a averti chacun des passagers concernés par une annulation, ce qui leur a permis de ne pas se présenter à l'aéroport. "Les passagers présents sont ceux qui vont pouvoir bel et bien décoller", a-t-elle indiqué. (Belga)