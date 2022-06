24 Heures du Mans - Porsche confirme Laurens Vanthoor en prototype

Porsche a levé le voile sur son prototype 963 qui disputera le championnat du monde d'endurance et les 24 Heures du Mans en 2023. Le Limbourgeois Laurens Vanthoor fait partie des pilotes retenus.Si le constructeur allemand avait déjà diffusé des photos de son nouveau prototype il y a quelques mois, il a levé le voile sur la livrée et sur les pilotes ce vendredi, dans le cadre du Goodwood Festival of Speed, en Angleterre. La Porsche 963 roulera en 2023 dans la catégorie reine Hypercar du championnat du monde d'endurance (FIA WEC) mais également aux États-Unis, dans le championnat IMSA. Parmi les pilotes déjà confirmés, on retrouve le Belge Laurens Vanthoor, dont ce sera le premier programme complet en prototype. On ne sait pas encore s'il disputera le WEC ou l'IMSA. Il a déjà participé à deux reprises aux 24 Heures du Mans en LMP2, en 2015 et 2016. Passé chez Porsche en 2017 après avoir représenté les intérêts d'Audi, le Limbourgeois compte un solide palmarès avec la firme de Stuttgart, comptant une victoire aux 24 Heures de Spa-Francorchamps en 2020 mais aussi en catégorie GTE-Pro aux 24 Heures du Mans en 2018. Il a également été deux fois champion en IMSA, dans la catégorie GTLM en 2019 et en GTD en 2021. Le dernier pilote belge à avoir disputé les 24 Heures du Mans dans la catégorie reine était Stoffel Vandoorne, avec une 3e place en 2019 sur le prototype privé BR. Par contre, il faut remonter à 2002 pour retrouver le dernier belge à avoir représenté un grand constructeur au plus haut niveau de l'endurance avec Eric van de Poele chez Bentley. (Belga)