ATP Eastbourne - Une finale américaine à Eastbourne avec un duel Cressy - Fritz

La finale du tournoi de tennis sur gazon d'Eastbourne (697.405 euros) opposera samedi les Américains Taylor Fritz (ATP 14/N.3) et Maxime Cressy (ATP 60).

Taylor Fritz, vainqueur à Indian Wells en mars mais en délicatesse depuis, avec notamment des éliminations d'entrée à Rosmalen et au Queen's ces dernières semaines, s'est remis sur de bons rails avant Wimbledon. Le Californien de 24 ans a dû s'employer mais a fini par écarter l'Australien Alex De Minaur (ATP 24/N.6) en s'imposant 6-1, 6-7 (5/7), 6-3 après 2h04 de jeu. Fritz, déjà vainqueur à Eastbourne en 2019, tentera d'enlever un 3e titre sur le circuit. En milieu d'après-midi, Maxime Cressy s'est hissé en finale de ce rendez-vous ATP 250 grâce à une victoire en trois sets contre le Britannique Jack Draper (ATP 108), 7-6 (7-5), 6-7 (7-2), 6-3 dans un match entre deux grands serveurs. Né à Paris et Franco-Américain, Maxime Cressy disputera sa 2e finale sur le circuit, lui qui a perdu la première en début de saison à Melbourne contre Rafael Nadal dans un tournoi de préparation à l'Open d'Australie. Draper, 20 ans et bénéficiaire d'une invitation à Eastbourne, sera l'adversaire de Zizou Bergs au premier tour de Wimbledon, qui débute lundi sur le gazon du All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres. (Belga)