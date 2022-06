Coupe du monde de basket 3X3 - Les 3x3 Cats face au Brésil en huitièmes de finale

Grâce à la victoire de la Pologne contre l'Égypte (22-10) vendredi soir, les 3x3 Cats sont assurées de terminer à la 2e place du groupe C et affronteront donc le Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde de basket 3x3 samedi à Anvers.

Après deux victoires contre l'Égypte (19-6) et la Mongolie (12-8) et une victoire par forfait contre la République dominicaine, la Belgique (FIBA 20), avec Julie Vanloo, Laure Resimont, Becky Massey et Ine Joris, ont subi leur première défaite dans le tournoi contre les Polonaises (FIBA 3) dans le duel décisif pour la première place vendredi. Un résultat qui a offert la première place du groupe, qualificative pour les quarts de finale, à la Pologne. La Belgique devait ensuite attendre les résultats des dernières rencontres pour savoir si elle terminerait à la 2e ou à la 3e place, synonyme de ticket pour les huitièmes de finale. Avec trois victoires en quatre matches, les 3x3 Cats ne peuvent plus être rejointes par l'Égypte ou la Mongolie qui comptent chacune une victoire en trois matches avant de s'affronter vendredi soir. Pour une place en quarts de finale, les Cats affronteront donc le Brésil samedi à 13h40 sur la Groenplaats d'Anvers. Jeudi, les 3x3 Lions avaient eux décroché leur ticket pour les quarts de finale chez les messieurs après avoir terminé premiers de leur groupe avec quatre victoires en autant de rencontres. (Belga)