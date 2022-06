Deux fuyards font mine de foncer sur des barrages de police à Fosses-la-Ville

Deux hommes ont fait mine de foncer sur des barrages de police lors d'une course-poursuite qui s'est déroulée mercredi matin à Fosses-la-Ville, indiquent vendredi le parquet de Namur.La police a été appelée pour une bagarre entre deux hommes dans le centre-ville. A son arrivée, les deux protagonistes ont fui ensemble à bord d'une voiture. Des barrages policiers ont alors été dressés et le conducteur en a contourné un au dernier moment. Il s'est ensuite arrêté un peu plus loin et a tenté de s'échapper à pied. C'est alors le passager qui a pris le volant du véhicule et qui a lui aussi foncé tout droit vers un barrage avant de l'éviter au dernier moment. Les deux individus, nés en 1988 et 1989, ont finalement pu être interceptés. Une demande de mandat d'arrêt pour rébellion armée a été adressée par le parquet au juge d'instruction en charge du dossier. (Belga)