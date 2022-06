Elia boucle son augmentation de capital

Elia a bouclé vendredi une levée de capital de 590 millions d'euros, a indiqué le gestionnaire du réseau électrique à haute tension. L'entreprise avait lancé cette "offre avec droits" la semaine dernière dans le but de soutenir la croissance organique du groupe en Belgique et en Allemagne et d'accélérer la transition énergétique par des investissements.Quelque 88,6% des actions ont été souscrites lors de l'offre publique, parmi les actionnaires existants. Les 11,36% restants ont ensuite été entièrement réalisés par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Dans ce placement, la demande a été 6,3 fois plus élevée que l'offre, a ajouté le porte-parole d'Elia. Les actionnaires qui n'ont pas exercé leur droit de souscription préférentielle ont toujours droit à 0,24 euro net par coupon. "Nous remercions les actionnaires existants pour leur confiance continue et souhaitons la bienvenue à nos nouveaux investisseurs", souligne Chris Peeters, CEO d'Elia Group, dans un communiqué. "Leur soutien permettra à Elia Group de financer et de réaliser d'importants projets d'investissement qui feront avancer la transition énergétique sur nos marchés domestiques, à savoir la Belgique et l'Allemagne. En effet, l'électrification accrue des secteurs de la mobilité et du chauffage ainsi que la décarbonisation à grande échelle du secteur industriel nécessiteront l'intégration d'importantes quantités d'énergie renouvelable dans notre système." (Belga)