Federation Cup baseball - Les Brasschaat Braves se qualifient pour la finale

Les Brasschaat Braves se sont qualifiés pour la finale de la Federation Cup de baseball après leur victoire 15-8 contre les Diving Ducks de Vienne (Autriche) vendredi à Braaschaat.Braaschaat, actuel leader du championnat et club hôte du tournoi, devait s'imposer par plus de cinq points d'écart pour être sûr de disputer la finale. Avec deux victoires et deux défaites, les Braves possèdent le même bilan que Vienne et les Mets de Londres mais terminent à la deuxième place et affronteront donc les Astros de Valence, grands favoris à la victoire, samedi en finale. Il y a un an, les Braves avaient atteint la finale de la Federation Cup, battus par les Croates d'Olimpija Karlovic. Brasschaat était alors également l'organisateur de l'événement auquel trois équipes seulement ont participé en raison des annulations forcées par la crise sanitaire. En guise de compensation, la fédération européenne, CEB, a décidé de donner à Brasschaat la possibilité d'organiser un tournoi complet. C'est la sixième édition de cette épreuve remportée en 2017 par Borgerhout Squirrels. (Belga)