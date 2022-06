Le Sénat américain vote la loi de contrôle des armes, la chambre basse doit se prononcer

Le Sénat américain a adopté un projet de loi soutenu par des élus des deux principaux partis censé lutter contre la vague de violence armée qui sévit aux Etats-Unis, avec des restrictions sur l'accès aux armes à feu et des milliards de dollars pour financer la santé mentale et la sécurité dans les écoles.Le projet, adopté par 65 voix contre 33 à la chambre haute et qui a toutes les chances d'être validé à la Chambre des représentants vendredi, reste très en deçà des mesures réclamées par le président Joe Biden, mais il constitue malgré tout une première depuis des décennies et une avancée pour les partisans du contrôle des armes à feu. (Belga)