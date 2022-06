L'enquête sur Poverello récompensée

Les journalistes flamands Ruben Brugnera et Marieke Brugnera ont reçu vendredi le Loep, un prix récompensant le journalisme d'investigation aux Pays-Bas et en Flandre, dans la catégorie "controlerende onderzoeksjournalistiek" - que l'on pourrait traduire par un journalisme de contrôle. Le prix récompense leur enquête, menée avec les journalistes de la RTBF et du Vif Emmanuel Morimont, David Leloup en Thierry Denoël sur l'association de lutte contre la pauvreté Poverello.Leur enquête a été qualifiée de "révélation majeure" par le jury. Elle avait montré que Poverello, une des associations caritatives flamandes les plus importantes, n'accueillaient que peu de sans-abris "de manière très sobre alors que l'organisation est très riche". Le jury a salué "les méthodes d'enquêtes originales et une bonne utilisation du journalisme clandestin" des journalistes. Les prix ont été remis vendredi soir à Anvers par la VVOJ, l'association des journalistes d'investigation néerlandophones. (Belga)