Les Pays-Bas achètent en urgence six chasseurs F-35 et quatre drones MQ-9A américains

Le gouvernement néerlandais a officialisé vendredi la commande "en urgence" de six avions de combat américains F-35 supplémentaires, afin de porter à 52 le nombre de ces chasseurs furtifs de la force aérienne, ainsi que de quatre drones MQ-9A Reaper, pour doubler la flotte de ces appareils sans pilote.

Le conseil des ministres a approuvé ces deux achats proposés par le secrétaire d'Etat à la Défense, Christophe van der Maat, pour un montant estimé à un milliard d'euros, a rapporté l'agence de presse néerlandaise ANP, citant des sources officielles. Le gouvernement du Premier ministre Mark Rutte a invoqué l'urgence en raison de la guerre en Ukraine. Selon le ministère de la Défense, l'urgence s'imposait pour la commande des six F-35 Lightning II supplémentaires - les Pays-Bas ont jusqu'à présent acheté 46 exemplaires de ce chasseur furtif de cinquième génération produit par le groupe américain Lockheed Martin - en vue de livraisons prévues en 2025. Les Pays-Bas achèteront aussi rapidement quatre drones de type MQ-9A construits par la société américaine General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI), en plus des quatre déjà commandés. Le ministère de la Défense a invoqué la fermeture prochaine de la ligne de production de ces appareils en faveur de la version B du Reaper - ou SkyGuardian, dont la Belgique devrait obtenir six exemplaires, selon les projets de son ministère de la Défense. La commande néerlandaise devait intervenir avant la fin du mois d'août, a indiqué le ministère de la Défense. Ces achats ont été rendus possibles par la hausse des budgets militaires décidée - à l'image de nombreux pays de l'Otan - par le gouvernement de La Haye à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février dernier. (Belga)